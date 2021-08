Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme message de Xavi Simons sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 12 août 2021 à 20h15 par Th.B.

Étant passé par le FC Barcelone dans les équipes jeunes et évoluant au PSG comme son nouveau coéquipier Lionel Messi, Xavi Simons s’est enflammé pour la venue de l’Argentin à Paris.

Officiellement présenté comme nouveau joueur du PSG mercredi matin, quelques heures après l'annonce de son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi s’est ouvert à plusieurs reprises sur les raisons de son choix et de son départ non sans émotion du club de sa vie : le FC Barcelone. La venue du sextuple Ballon d’or a fait couler beaucoup d’encre dans la presse tout en enflammant la toile qui a vu plusieurs joueurs du PSG l’accueillir, les derniers en date étant Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.

« Les rêves deviennent réalité »

Sur son compte Twitter , le jeune Xavi Simons (18 ans) qui a notamment été formé à La Masia où il avait pu rencontrer Lionel Messi en 2014 comme l’atteste le cliché qu’il a publié, s’est réjoui de l’arrivée de l’ancien capitaine du FC Barcelone au PSG comme le montre la légende de sa publication. « Les rêves deviennent réalité » . a publié Simons avec un emoji représentant des étoiles dans les yeux.