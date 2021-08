Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a tranché pour son avenir !

Publié le 12 août 2021 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United. Mais alors qu'aucun club n'aurait les moyens de la recruter cet été, La Pioche serait prête à disputer une saison de plus sous les couleurs des Red Devils.

Alors que son contrat arrivera à terme dans moins d'un an, Paul Pogba pourrait être vendu cet été s'il ne prolonge pas très vite à Manchester United. En effet, les Red Devils pourraient se résoudre à céder leur numéro 6 pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation, le PSG serait prêt à sauter sur l'occasion. Mais avec la signature de Lionel Messi, le club de la capitale - comme tous les autres clubs d'ailleurs - n'aurait plus les ressources nécessaires pour chiper Paul Pogba à Manchester United. Et alors qu'il pourrait être contraint de rester une saison de plus chez les Red Devils , le champion du monde français ne devrait pas se plaindre de son sort.

Paul Pogba prêt à rester à Manchester United ?