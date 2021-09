Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman monte au créneau pour sa dernière recrue !

Publié le 28 septembre 2021 à 15h00 par Th.B.

Afin de combler le vide laissé par Antoine Griezmann, le FC Barcelone a effectué un recrutement surprise par le biais de Luuk de Jong. Un choix justifié par Ronald Koeman en conférence de presse ce mardi.

Lors du deadline day, le FC Barcelone s’est séparé au tout dernier moment d’Antoine Griezmann qui s’en est allé du côté de l’Atletico de Madrid sous la forme d’un prêt d’un ou de deux ans avec des conditions qui assurent quasiment le transfert définitif du champion du monde tricolore. Afin de combler le vide laissé par Griezmann, le FC Barcelone s’est attaché à la toute fin du mercato les services de Luuk de Jong qui n’était que le troisième choix en pointe du FC Séville. Ayant joué un grand rôle dans sa venue comme le principal intéressé l’a confié lors de sa présentation, Ronald Koeman a justifié le recrutement de Luuk de Jong.

« C’est un joueur qui nous apporte beaucoup »