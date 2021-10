Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un indésirable de Koeman envoie un message fort sur son avenir !

Publié le 11 octobre 2021 à 9h00 par A.D.

Prêté au Besiktas pour toute la saison, Miralem Pjanic a expliqué qu'il a tout tenté pour arranger les choses avec Ronald Koeman avant de partir, en vain. Mais comme il l'a lui-même confié, il retrouvera de toute façon l'entraineur néerlandais et le Barça à la fin de cet exercice 2021-2022.

Alors qu'il n'a pas obtenu les bonnes grâces de Ronald Koeman, Miralem Pjanic a vécu une saison 2020-2021 très compliquée. Très peu utilisé par l'entraineur du Barça, l'international bosnien a donc décidé de fuir le coach néerlandais pour emmagasiner du temps de jeu au Besiktas. Mais avant d'être prêté en Turquie, Miralem Pjanic a tout tenté pour avoir la confiance de Ronald Koeman, sans succès. D'ailleurs, ses dirigeants et coéquipiers n'ont pas compris pourquoi la situation ne s'est pas arrangée. Dans tous les cas, Miralem Pjanic aura l'occasion de rééssayer de séduire Ronald Koeman à l'issue de son prêt le 30 juin.

«On va se revoir de toute façon au mois de juin»