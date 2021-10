Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, coulisses... L'annonce fracassante de Pjanic sur son départ !

Publié le 10 octobre 2021 à 23h10 par A.D.

Alors que Ronald Koeman ne comptait pas du tout sur lui, Miralem Pjanic a décidé de quitter le Barça pour rejoindre le Besiktas en prêt. Interrogé sur son départ, l'international bosnien a raconté toutes les coulisses.

Arrivé à l'été 2020 au FC Barcelone, Miralem Pjanic n'a jamais eu la chance de montrer de quoi il était capable en Catalogne. Alors que Ronald Koeman ne lui faisait pas confiance, l'ancien de la Juventus a eu très peu de minutes à se mettre sous la dent la saison dernière. Une situation qui l'a poussé à accepter l'offre du Besiktas. Prêté jusqu'à la fin de cet exercice 2021-2022 en Turquie, Miralem Pjanic a révélé toutes les coulisses de son départ lors d'un entretien accordé au Canal Football Club . Et il n'a pas hésité à égratigner Ronald Koeman, l'entraineur du FC Barcelone.

«C’était impossible de continuer à travailler avec lui»