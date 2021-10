Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a fait une promesse à Mbappé !

Publié le 18 octobre 2021 à 9h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé reste la priorité du Real Madrid qui prévoit de renforcer son effectif pour convaincre l'attaquant du PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé est un enjeu majeur qui va grandement faire parler dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG prend fin en juin prochain et le Real Madrid en a fait sa priorité. Le club merengue , après avoir tenté de le recruter cet été, reviendra à la charge dès le mois de janvier afin d'engager Kylian Mbappé libre. Et en coulisses, le Real Madrid prévoit du lourd pour convaincre le Champion du monde de signer en Espagne.

Le Real veut bâtir une grande équipe autour de Mbappé