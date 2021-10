Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien du Barça revient sur son transfert avorté... au Real Madrid !

Publié le 18 octobre 2021 à 7h00 par La rédaction

En 2016, le FC Barcelone s'était attaché les services de Marlon. Néanmoins, le Brésilien aurait pu s'engager en faveur du Real Madrid. Si son passage en Catalogne ne s'est pas très bien passé, le défenseur de 26 ans ne regrettre pas de ne pas avoir signé pour les Merengue.

En 2016, le FC Barcelone s’est attaché les services de Marlon, en provenance de Fluminense, sous forme de prêt avec option d’achat. Mais à l’époque, un autre club s’était positionné pour le défenseur brésilien, considéré comme un futur grand joueur. En effet, le Real Madrid voulait également recruter le joueur qui évolue aujourd’hui au Shakhtar Donetsk. Mais étant un homme de parole, Marlon s’est finalement engagé en faveur du club catalan. Et alors que son aventure au Barça ne s’est pas aussi bien passée, le joueur de 26 ans pourrait donc nourrir des regrets, mais ce n'est pas le cas.

« Je ne regrette généralement rien »