Foot - Liverpool

Liverpool : Klopp s'enflamme totalement après le chef-d'œuvre de Salah !

Publié le 16 octobre 2021 à 15h55 par La rédaction mis à jour le 16 octobre 2021 à 16h07

Alors que Liverpool a largement battu Watford (5-0) ce samedi, Mohamed Salah a inscrit un nouveau but d'anthologie. De quoi ravir Jürgen Klopp.