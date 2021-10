Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a bien pris une décision fracassante pour Dembélé !

Publié le 22 octobre 2021 à 21h00 par A.D.

Alors qu'Ousmane Dembélé jouerait la montre quant à sa prolongation avec le FC Barcelone, Joan Laporta aurait un plan machiavélique en tête. Si son attaquant ne renouvelle pas son contrat avec le Barça dans un avenir proche, le président catalan compterait le mettre au placard jusqu'à la fin de la saison.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé ne semblerait pas être pressé de prolonger. Selon les dernières informations de Mundo Deportiv o, l'attaquant français aurait donné une réponse initiale positive au FC Barcelone lors d'une réunion organisée le 21 septembre. Mais depuis cette date, ce serait le silence radio du côté du clan Dembélé. Redoutant qu'Ousmane Dembélé joue volontaire la montre, Joan Laporta aurait décidé de lui lancer un ultimatum. En effet, le président du FC Barcelone aurait fait clairement savoir à son numéro 7 qu'il avait jusqu'à la fin du mois d'octobre pour lui donner une réponse. Et s'il ne respecte pas ce délai, il pourrait être mis au placard jusqu'à la fin de la saison et de son engagement, soit le 30 juin.

Ousmane Dembélé bientôt mis au placard par le Barça ?