Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Newcastle a déjà pris une décision fracassante pour Mbappé !

Publié le 23 octobre 2021 à 1h15 par Th.B.

Alors que des joueurs de Newcastle ont ouvert la porte à la venue de Kylian Mbappé, la directrice des Magpies a clairement mis les choses au clair concernant l’attaquant du PSG.

Depuis le 7 octobre dernier, Newcastle est passé sous pavillon saoudien grâce au rachat du club anglais par le fonds d’investissement public saoudien. Depuis, les supporters des Magpies se mettent à rêver des plus grands joueurs et des trophées les plus historiques. Du côté de l’équipe première, Jonjo Shelvey et Javier Manquillo ont tous deux récemment savoir qu’ils aimeraient bien voir Kylian Mbappé débarquer à Newcastle. Sur le papier, le club anglais aurait ses chances dans ce dossier puisque le contrat de Mbappé au PSG arrivera à expiration à la fin de la saison. Cependant, si Kylian Mbappé ne prolongeait pas son contrat, il semblerait être destiné à s’engager en faveur du Real Madrid.

La directrice de Newcastle écarte l’option Mbappé