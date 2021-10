Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Messi… Coup de théâtre dans le dossier Agüero !

Publié le 22 octobre 2021 à 23h45 par Th.B.

Alors que le PSG aurait tenté de convaincre le FC Barcelone de emmener à bien un échange de joueurs entre Mauro Icardi et Sergio Agüero afin de satisfaire le désir de Lionel Messi, l’attaquant du Barça serait prêt à faire ses valises.

Ayant débarqué au PSG à l’intersaison, Lionel Messi s’est enflammé pour son arrivée au sein du club de la capitale en expliquant avoir notamment été emballé par le projet sportif du club parisien. Au FC Barcelone, le sextuple Ballon d’or a laissé derrière lui son grand ami Sergio Agüero qui serait en partie venu en Catalogne pour enfin pouvoir évoluer à ses côtés. Le média catalan El Nacional a dernièrement fait savoir que le PSG auraient tenté de satisfaire son nouveau numéro 30 en proposant un échange de joueurs au FC Barcelone entre Mauro Icardi et Agüero. Une option qui n’aurait pas plu au Barça puisque le club culé aurait repoussé cette demande.

Agüero prêt à quitter le Barça pour Messi ?