Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli tient le successeur de Benedetto !

Publié le 21 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Jorge Sampaoli a longtemps cherché à faire venir un nouveau buteur à l’OM durant le mercato estival, c’est finalement Bamba Dieng qui assure le rôle de doublure d’Arkadiusz Milik. Et il donne satisfaction…

Début septembre, en conférence de presse, Jorge Sampaoli n’avait pas caché son énorme regret de ne pas avoir réussi à recruter un buteur à l’OM durant le mercato estival pour assurer la succession de Dario Benedetto : « On voulait un attaquant supplémentaire, mais on a dû faire avec l'incertitude de Kamara et Caleta-Car. Nous n'avons pas une quantité de joueurs importantes mais nous ferons avec », indiquait le technicien argentin. Finalement, l’OM n’a donc pas pu attirer la doublure qu’il souhaitait en attaque pour Arkadiusz Milik, mais il a trouvé son bonheur autrement…

Dieng, l’autre buteur de l’OM