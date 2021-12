Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste prestigieuse se confirme pour Boubacar Kamara !

Publié le 2 décembre 2021 à 12h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara attise de plus en plus de convoitises à l’étranger.

Après s’être emmuré dans le silence, Boubacar Kamara s’est enfin exprimé au sujet de son avenir. Un sujet épineux, puisque son contrat se termine dans seulement quelques mois et l’Olympique de Marseille pourrait donc le perdre gratuitement, en juin prochain. « Mes représentants gèrent tout ça, mais c’est confidentiel. Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça, c’est mes représentants qui gèrent tout ça. Moi je ne me concentre que sur le terrain » a déclaré le joueur de l’OM, lors de la conférence de presse précédant la rencontre face au FC Nantes. « Ce que j’ai envie, c’est continuer à travailler et progresser. Gagner des titres et travailler dans des bonnes conditions. Quand j’aurais pris ma décision je serais le premier à le dire. Est-ce que j’ai pris une décision ? Je suis toujours en réflexion ». En attendant, il pourra négocier avec un autre club dès le 1er janvier prochain...

Le Bayern Munich garde un œil sur Kamara