Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le prochain mercato estival !

Publié le 3 décembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le PSG du côté de West Ham avec une option d’achat, Alphonse Areola pourrait être définitivement recruté par le club anglais comme l’a indiqué son entraîneur, David Moyes ;

Barré par une forte concurrence au poste de gardien au PSG avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma ou encore Sergio Rico, Alphonse Areola a donc été une nouvelle fois été contraint à l’exil l’été dernier, lui qui n’entre plus du tout dans les plans de son club formateur. Prêté pour la troisième saison consécutive après le Real Madrid et Fulham, il s’est cette fois-ci engagé avec West Ham, qui dispose d’une option d’achat auprès du PSG dans ce dossier. Et Areola pourrait bien être définitivement vendu cet été…

Areola vers un transfert à West Ham