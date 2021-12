Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Retour à la case départ pour la succession de Puel ?

Publié le 8 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le10sport.com vous assurait dimanche que Pascal Dupraz était le grand favori de l’ASSE pour succéder à Claude Puel, les dirigeants stéphanois élargiraient leur champ de recherches…

Dans la foulée de la lourde défaite concédée à Geoffroy Guichard dimanche après-midi face au Stade Rennais (5-0), l’ASSE prenait la décision de mettre à pied Claude Puel et de lui chercher un successeur sur le marché. Rapidement, le10sport.com vous a dévoilé que Pascal Dupraz se rapprochait du banc stéphanois et que son arrivée était quasiment actée. Néanmoins, ces dernières heures, le vent semblerait avoir considérablement tourné. En effet, le comité de direction de l’ASSE explorerait de multiples pistes dont celle menant à Frédéric Hantz. Ce qui ne ferait pas les affaires de Pascal Dupraz.

Les recherches de l’ASSE pour le nouveau coach refroidiraient Dupraz