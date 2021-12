Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un entraîneur veut succéder à Claude Puel !

Publié le 7 décembre 2021 à 17h00 par D.M.

A la recherche d'un remplaçant à Claude Puel, l'ASSE aurait activé la piste menant à Frédéric Hantz, libre depuis son départ d'Al-Khor en décembre 2020.

L’ère Claude Puel est terminée à l’ASSE. Le technicien français a été mis à pied après l’humiliation subie par son équipe dimanche dernier face à Rennes (défaite 0-5). Adjoint de Puel, Julien Sablé assure l’intérim, mais le club espère mettre la main sur son remplaçant avant samedi et le match de championnat face au Stade de Reims. « J’espère que le remplaçant de Claude Puel pourra venir à la fin de la semaine pour le déplacement à Reims. Tous les trois (NDLR : Loïc Perrin, Samuel Rustem et Jean-François Soucasse), ils ont la responsabilité de choisir le coach » a confié Roland Romeyer, l’un des dirigeants de l’ASSE. Ces derniers jours plusieurs pistes ont été évoquées.

Hantz prêt à remplacer Puel