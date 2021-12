Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Julien Sablé lance une première révolution en interne !

Publié le 9 décembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Chargé d'assurer l'intérim, Julien Sablé a pris la décision de confier le rôle de capitaine à Wahbi Khazri, l'un des rares joueurs à se montrer performant depuis le début de la saison.

L’ère Claude Puel à l’ASSE est terminée. Le technicien a été mis à pied près la lourde défaite de son équipe face à Rennes en championnat dimanche dernier (0-5). La situation était devenue intenable pour les dirigeants stéphanois, qui hésitaient depuis de longues semaines à se séparer de Puel, arrivé en 2019. Alors qu’ils ont placé le club en vente, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont ouvert le dossier de sa succession. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, des discussions avec Pascal Dupraz ont débuté. Frédéric Hantz est également courtisé. Mais en attendant qu’un nouveau technicien accepte le poste et que la situation contractuelle de Puel soit réglée, l’ASSE a annoncé que Julien Sablé dirigera l’équipe première au Stade de Reims samedi prochain et assurera l’intérim. Et pour cette rencontre, ce ne sera pas Mahdi Camara qui portera le brassard de capitaine.

L'ASSE a un nouveau capitaine

Coach intérimaire, Julien Sablé a pris la décision de retirer le brassard de capitaine à Mahdi Camara et de le confier à Wahbi Khazri, auteur de sept buts cette saison. Présent en conférence de presse ce jeudi, le technicien a justifié son choix. « Une décision a été prise et on est face à nos responsabilités. Les joueurs sont impliqués. Wahbi sera le nouveau capitaine, ça me coûte par rapport à Mahdi. Ce n'est pas un choix contre Mahdi, c'est pour lui et pour le groupe. Je crois en lui depuis très jeune et j'aurai besoin de lui à l'avenir » a expliqué Sablé dans des propos rapportés par le Progrès.

« Quand on me donne de la responsabilité, cela me galvanise »