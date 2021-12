Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cavani, Torres… Un recrutement miné par la Ligue des Champions ?

Publié le 12 décembre 2021 à 15h10 par T.M.

Le FC Barcelone est tombé de très haut en sortant dès la phase de poules de la Ligue des Champions. De quoi redistribuer les cartes pour le mercato hivernal de Xavi ?

Ces dernières saisons, le FC Barcelone était un habitué des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette fois, les Blaugrana ne seront pas au rendez-vous. En effet, les hommes de Xavi ont chuté dès les poules et ont été reversés en Europa League. Un coup de tonnerre pour le Barça, qui pourrait avoir de grosses conséquences notamment d’un point de vue économique. Mais faut-il s’attendre à d’autres répercussions, notamment sur le futur recrutement hivernal du Barça ? Pas sûr…

Ça ne change rien pour Torres et Cavani !