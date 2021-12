Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez veut boucler un énorme dossier !

Publié le 14 décembre 2021 à 22h00 par H.G.

Alors que le contrat de Luka Modric arrivera à expiration le 30 juin prochain, le Real Madrid aurait l’intention d’accélérer les choses dans le dossier de sa prolongation.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Luka Modric est plus proche de la fin de sa carrière que de son apogée désormais. Néanmoins, du haut de ses 36 ans, l’international croate est toujours un joueur fondamental pour le Real Madrid. C’est pourquoi la question d’une prolongation revient avec insistance dans la presse. Il s’agirait alors d’un renouvellement de contrat d’un an, comme le veut la coutume des Merengue avec les joueurs trentenaires. Et visiblement, Luka Modric pourrait bientôt voir les choses s’accélérer.

Le contrat de Luka Modric réglé dans les prochaines semaines ?