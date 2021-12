Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel aurait recalé des joueurs de l'OM et du PSG !

Publié le 14 décembre 2021 à 20h00 par A.M.

Officiellement démis de ses fonctions de manager de l'ASSE, Claude Puel voit les langues se délier en interne à son sujet. Et le Castrais aurait fait des choix surprenant.

C'est désormais officiel, Claude Puel n'est plus le manager de l'ASSE. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, c'est Pascal Dupraz qui devrait lui succéder. Dans cette optique, le futur entraîneur du club du Forez pourrait rapidement se mettre en quête de renforts notamment dans le secteur offensif comme le souhaitait son prédécesseur. Claude Puel souhaitait effectivement recruter un moins un avant-centre et n'a finalement vu débarquer qu'Ignacio Ramirez sous la forme de prêt dans les dernières secondes du précédent mercato.

Puel a refusé Germain et Kalimuendo