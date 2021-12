Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte d’un cador européen s’ouvre pour Dembélé !

Publié le 16 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

En fin de contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé pourrait rebondir au Bayern Munich à en croire la presse allemande.

Le FC Barcelone pourrait-il perdre Ousmane Dembélé à l’issue de la saison, soit au moment de l’expiration de son contrat ? À en croire les diverses informations circulant dans la presse et les différents clubs intéressés par son profil, ce ne serait plus une simple hypothèse désormais. D’autant plus que les médias catalans ne cessent d’affirmer que le clan Dembélé se serait emmuré dans un silence devant l’offre de prolongation de contrat du FC Barcelone. Pour autant, le Barça resterait confiant quant à ses chances de renouveler le contrat du champion du monde tricolore. Cependant, les routes du FC Barcelone et du Bayern Munich pourraient à nouveau se croiser.

Le Bayern Munich déterminé à recruter Dembélé ?