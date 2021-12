Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour Boubacar Kamara !

Publié le 17 décembre 2021 à 7h00 par A.C.

En fin de contrat, Boubacar Kamara semble se diriger tout droit vers un départ de l’Olympique de Marseille... reste à savoir quand !

Il est le symbole du centre de formation de l’Olympique de Marseille... mais cela ne devrait pas durer longtemps. Boubacar Kamara se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat et si une prolongation a semblé être possible, ce n’est désormais plus le cas. The Athletic a récemment détruit les espoirs de Pablo Longoria en annonçant que Kamara n’aurait aucune intention de signer un nouveau contrat avec l’OM. Un départ est donc devenu inévitable et le défenseur ou milieu de terrain semble avoir la cote à l’étranger.

La Juventus garde un œil sur Kamara