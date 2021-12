Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara reçoit les conseils d’un ancien du projet McCourt !

Publié le 17 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara va devoir régler la question de son avenir en club… ainsi qu’en sélection nationale ! Bouna Sarr, qui aimerait le voir avec lui au Sénégal, a évoqué la question.

« Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça, c’est mes représentants qui gèrent tout ça. Moi je ne me concentre que sur le terrain. Ce que j’ai envie, c’est continuer à travailler et progresser. Gagner des titres et travailler dans des bonnes conditions. Quand j’aurais pris ma décision je serais le premier à le dire », indiquait récemment Boubacar Kamara en conférence de presse sur la fin de son contrat avec l’OM et son avenir très incertain. Et dans un entretien accordé à L’Equipe, l’ancien latéral droit de l’OM Bouna Sarr, qui a côtoyé Kamara au sein du projet McCourt, a évoqué sa situation contractuelle ainsi que son avenir… international !

« Il doit gérer sa situation contractuelle… »