Mercato - ASSE : Pascal Dupraz veut boucler le retour d’un ancien Stéphanois !

Publié le 17 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

En quête de renforts à moindre coût sur le marché des transferts, l’ASSE aurait coché le nom de Bakary Sako qui avait porté le maillot des Verts par le passé.

Interrogé mercredi lors de sa conférence de presse de présentation à l’ASSE, Pascal Dupraz affichait son envie de voir débarquer du monde au cours du mercato hivernal : « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner ». Et alors que l’ASSE dispose de moyens très limités, Dupraz pourrait se tourner vers un ancien du club…

Sako de retour à l’ASSE ?

Comme l’a révélé Foot Mercato, l’ASSE aurait des vues sur Bakary Sako (33 ans), l’ailier gauche malien qui avait porté le maillot des Verts en 2009 et 2012. Libre de tout contrat depuis l’été 2020, il pourrait venir effectuer une pige de six mois à Geoffroy-Guichard et ainsi venir garnir le secteur offensif de l’ASSE, qui sera amputé de plusieurs éléments avec la CAN en janvier.