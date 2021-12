Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Un énorme dilemme pour Florentino Pérez !

Publié le 17 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland, il pourrait bien falloir faire un choix entre les deux. Explications.

Après avoir été plutôt discret lors des précédents recrutements, le Real Madrid pourrait dynamiter le mercato estival en 2022. En effet, pour remettre la Casa Blanca sur le toit de l’Europe, Florentino Pérez verrait les choses en grand. Et quoi de mieux que d’attirer les deux futurs plus grands joueurs du monde en la personne de Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. L’idée serait ainsi d’associer l’actuel attaquant du PSG à celui du Borussia Dortmund. Alors que Mbappé semble semble toujours plus proche du Real Madrid, cela pourrait bien être plus compliqué avec Haaland.

Un duo impossible ?