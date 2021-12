Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà la position du Qatar pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré un contexte délicat et un contrat qui arrivera à expiration en juin prochain pour Kylian Mbappé, le PSG semble toujours autant déterminé à le conserver et à le prolonger comme l’a indiqué Leonardo.

« C'est l'expérience de vie qui compte, plus que de brasser de l'argent, même si, comme je l'ai dit, c'est important, parce qu'on a des familles à mettre à l'abri. J'ai soif avant tout de découvertes, de voyages, de rencontres avec des joueurs, des cultures différentes... », indiquait Kylian Mbappé cette semaine dans les colonnes de Paris-Match , laissant toujours plus entrevoir la perspective d’un départ au Real Madrid l’été prochain alors qu’il arrive en fin de contrat au PSG. Et pourtant, le Qatar ne lâche rien dans ce dossier…

« Vous savez ce qu’on veut »