Mercato - Real Madrid : Le LOSC bien déterminé à récupérer Eden Hazard ?

Olivier Létang a récemment émis la possibilité de revoir un jour Eden Hazard revenir au LOSC, alors qu’il est actuellement au Real Madrid.

Le Real Madrid, pour Eden Hazard on en a parlé depuis son explosion en Ligue 1. Maintenant que c’est arrivé, le résultat est très décevant. L’international belge suit en effet une trajectoire descendante depuis son arrivée, faisant même pire qu’un certain Gareth Bale. La presse espagnole assure que du côté du Real Madrid on souhaiterait s’en débarrasser... et une occasion inattendue pourrait se présenter avec le LOSC ! « Eden Hazard à Lille ? Je vais moi-même le chercher en Espagne (rires) » a récemment lancé le président Olivier Létang, invité de l’émission L’Équipe du Soir . « Ça peut paraître quelque chose d’impossible. Evidemment, Hazard est un joueur incroyable avec beaucoup de qualités. Aujourd’hui, il est un joueur du Real Madrid, il est sous contrat tous les jours avec le Real Madrid ». Mais est-ce vraiment possible ?

Le LOSC réellement prêt à tenter le coup pour Hazard