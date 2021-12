Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour à Paris ? Pablo Sarabia a déjà tranché !

Publié le 18 décembre 2021 à 23h10 par A.D.

Prêté jusqu'à la fin de la saison à Benfica, Pablo Sarabia ne devrait pas continuer son aventure au Portugal car son salaire serait trop élevé. Contraint de faire son retour au PSG, l'attaquant espagnol ne serait pas favorable à l'idée de rester à Paris la saison prochaine, et ce, à cause de la concurrence XXL et du Mondial 2022 qui arrive à grand pas.

Soumis à une lourde concurrence au PSG, Pablo Sarabia a quitté Paris lors du dernier mercato estival pour rejoindre le Sporting. Prêté jusqu'à la fin de la saison au Portugal, l'attaquant espagnol aurait pu poursuivre son aventure en Liga lusitanienne. En effet, le Sporting est satisfait de Pablo Sarabia et aurait souhaité le conserver, mais son salaire XXL est un énorme frein. « Conserver Pablo Sarabia au Sporting ? C'est une question..., a confié Ruben Amorim, le coach portugais, en conférence de presse. Il est notre joueur jusqu'à la fin de la saison. Tout le monde est content de Pablo, mais il y a un plafond salarial et je sais qu'ils ne le dépasseront pas. (…) Quoi qu'il arrive, le président [Fredico Varandas] et Viana [le directeur sportif] ont un plan et ils vont le mettre en œuvre. Quelle que soit la quantité, ils ne dépasseront pas les niveaux. »

Pablo Sarabia veut fuir la concurrence du PSG