Mercato - PSG : Une star de Pochettino prépare son départ !

Publié le 23 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

Alors qu’Angel Di Maria a déjà fait part de sa volonté de continuer avec le PSG, en coulisses, cela pourrait bien se passer différemment…

Actuellement, Angel Di Maria est sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG. Néanmoins, l’Argentin dispose d’une année supplémentaire en option dans son contrat. Sera-t-elle alors activée par Leonardo et la direction parisienne ? Di Maria l’espère. En effet, récemment, El Fideo assurait : « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l’école ».

Du PSG au Brésil ?