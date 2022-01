Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Mauro Icardi !

Publié le 6 janvier 2022 à 14h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus, Mauro Icardi semble néanmoins bloqué au PSG puisque les deux clubs ont des positions trop éloignées sur les contours de ce dossier.

Alors qu’il fait désormais figure de remplaçant au PSG et qu’il se retrouve barré par une concurrence grandissante en attaque, Mauro Icardi dispose d’un bon de sortie pour ce mercato hivernal. Le club de la capitale a en effet besoin de vendre pour alléger sa masse salariale et récupérer des liquidités, et à ce titre, le buteur argentin ne sera pas retenu en cas d’offre jugée satisfaisante par le PSG. Mais la Juventus, qui courtise Icardi depuis plusieurs années, est encore loin du compte…

Le PSG et la Juventus loin d’un accord pour Icardi