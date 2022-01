Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour Icardi !

Publié le 6 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

Poussé au départ cet hiver, Mauro Icardi serait bel et bien vendable malgré ses prestations poussives des derniers mois.

En difficulté ces derniers mois au PSG, Mauro Icardi pourrait partir cet hiver. Le club de la capitale ne devrait pas s'opposer à son départ compte tenu du fait que Mauricio Pochettino l'utilise peu depuis le début de la saison, mais encore faut-il trouver une porte de sortie ce qui semble compliqué compte tenu de son rendement depuis quelques mois. Malgré tout, Didier Roustan pense toujours que Mauro Icardi a une cote sur le marché.

«Je pense qu’il est vendable»