Mercato - PSG : Le feuilleton Icardi prend une nouvelle tournure !

Publié le 5 janvier 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Alors que la Juventus semblait être la piste la plus chaude pour Mauro Icardi, Massimiliano Allegri a annoncé sa volonté de conserver Alvaro Morata, convoité par le FC Barcelone. Une sortie qui change tout dans ce feuilleton et qui pourrait contraindre le PSG à conserver son attaquant argentin.

L'opération dégraissage a rapidement été lancée au PSG qui a laissé filer Rafinha à la Real Sociedad sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Toutefois, le club parisien ne compte pas en rester là et cherchera à se séparer d'autres joueurs comme Sergio Rico, Colin Dagba, Abdou Diallo voire Leandro Paredes. Mais un autre case fait grandement parler du côté du PSG, à savoir celui de Mauro Icardi. Barré par la concurrence importante dans son secteur de jeu, l'international argentin joue peu et ne semble plus entrer dans les plans de Mauricio Pochettino qui l'utilise simplement comme une solution de remplacement. Dans cette optique, un départ n'est pas à exclure durant le mercato d'hiver, à condition que le PSG s'y retrouve économiquement pour un joueur recruté définitivement en 2020 contre un chèque de 50M€. Et jusque-là, la Juventus semblait être la piste la plus chaude compte tenu du fait que Massimiliano Allegri a toujours apprécié Mauro Icardi.

La Juve veut garder Morata, Icardi bloqué au PSG