Mercato - Barcelone : Cette recrue annoncée de Xavi met les choses au point !

Publié le 12 janvier 2022 à 0h00 par T.M.

Neto étant potentiellement sur le départ, Stole Dimitrievski a été annoncé au FC Barcelone. Une rumeur qui n’a pas manqué de faire réagir le portier du Rayo Vallecano.

Après Dani Alves et Ferran Torres, d’autres recrues pourraient intégrer l’effectif de Xavi au FC Barcelone. Alors que l’entraîneur blaugrana attendrait toujours un numéro 9, ciblant pour cela Alvaro Morata, un gardien pourrait également débarquer. En effet, Neto pourrait s’en aller et afin de remplacer le Brésilien, il a dernièrement été annoncé que Stole Dimitrievski était proche de rejoindre le Barça. A 28 ans, le Macédonien évolue aujourd’hui au Rayo Vallecano.

« Je n’ai aucune information »