Mercato : Koscielny répond sèchement à Gérard Lopez pour son avenir !

Publié le 13 janvier 2022 à 8h42 par G.d.S.S. mis à jour le 13 janvier 2022 à 8h48

Malgré la grande annonce de Gérard Lopez qui a annoncé sa ferme intention de se séparer de Laurent Koscielny cet hiver, le défenseur des Girondins de Bordeaux ne lâche pas l’affaire.