Mercato - Barcelone : Gros retournement de situation pour cet indésirable de Xavi ?

Publié le 14 janvier 2022 à 8h30 par B.L.

Recruté par Ronald Koeman l'été dernier, Luuk de Jong n'entrerait plus dans les plans du FC Barcelone depuis l'éviction du Néerlandais et l'arrivée de Xavi. Néanmoins, les récentes performances de l'avant-centre pourrait pousser le Barça à revoir sa position.

Luuk de Jong se bat pour sa place au FC Barcelone. Titularisé une nouvelle fois à la pointe de l'attaque des Blaugrana mercredi lors de la défaite contre le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne (3-2), le Néerlandais a réalisé un match satisfaisant. Xavi avait ainsi loué les qualités du buteur de 31 ans en conférence de presse d'après-match : « J'ai déjà dit qu'il faisait partie de l'équipe. En fin de compte, nous sommes à Barcelone, personne ne va jouer grâce à son nom. Ce sera pour la performance et la méritocratie. Et comment pourrais-je retirer Luuk de l'équipe s'il marque des buts, se démarque bien et est un exemple pour l'équipe ? S'il continue à être performant, il continuera à jouer. » Et l'avenir de Luuk de Jong pourrait connaître un nouveau rebondissement en Catalogne...

Luuk de Jong parti pour rester ?