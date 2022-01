Foot - Mercato

Mercato : Nantes et l’ASSE pensent au même attaquant !

Publié le 17 janvier 2022 à 21h45 par La rédaction

Chassé par le FC Nantes à l’été 2021, un buteur autrichien est désormais dans le sillage de l’ASSE pour cet hiver.

En quête d’un renfort offensif de dernière minute, le FC Nantes s’est penché sur le cas d’Ercan Kara. Ce buteur autrichien de 26 ans s’est fait remarquer cette saison, sous les couleurs du Rapid de Vienne, avec 9 buts et 3 passes décisives en 17 matchs. Et surtout, un statut de joueur en fin de contrat à l’issue de la saison (juin 2022)… Si les Canaris n’ont pas activé d’offre en août dernier, ils sont toujours attentifs à sa situation. Et d’après la presse autrichienne, il y a un deuxième club de Ligue 1 qui commence à mettre son nez dans le dossier.

L’ASSE est là

Ce club n’est autre que l’AS Saint-Etienne, qui se cherche désespérément un renfort en attaque. Si Jean-Philippe Mateta était attendu la semaine dernière, les Verts doivent composer avec la volte-face de Crystal Palace. Le club de Patrick Vieira ne veut pas lâcher Mateta sans avoir son successeur dans l’effectif. Un contre-temps qui réduit les chances de voir l’ancien lyonnais dans le Forez. L’option Ercan Kara pourrait donc être activée par le nouvel entraîneur de l'ASSE, Pascal Dupraz. Avec son physique imposant (1,92 m) et son efficacité, le buteur d’origine turc pourrait bouger quelques défenses adverses et apporter un profil que les Verts n’ont pas à ce jour.