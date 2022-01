Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est passé à l'action pour Zidane !

Publié le 18 janvier 2022 à 16h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino reste incertain, le PSG a bel et bien pris contact avec Zinedine Zidane en vue de remplacer le technicien argentin.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG il y a un an, Mauricio Pochettino peine à convaincre. Entre l'absence de cohérence tactique et les rumeurs de départ, le technicien argentin est au cœur des critiques. Récemment, il est annoncé proche de Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjær. Les Red Devils ont finalement opté pour Ralf Rangnick qui est simplement chargé d'assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Et Mauricio Pochettino reste le favori pour récupérer le banc mancunien. Un e situation qui pousse le PSG à rester actif sur le marché des entraîneurs.

Le PSG a bien contacté Zidane