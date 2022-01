Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu sur ce gros dossier en attaque !

Publié le 19 janvier 2022 à 1h15 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG qui garde un œil attentif sur sa situation, Jonathan David devrait quitter le LOSC l’été prochain. Et les prétendants seront au rendez-vous dans ce dossier en plus de Leonardo…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 16 novembre dernier, le PSG garde un œil attentif sur Jonathan David (22 ans), auteur de 12 buts cette saison en Ligue 1 avec le LOSC et dont le contrat court jusqu’en juin 2025. Aucune discussion concrète n’a été amorcée par Leonardo dans ce dossier, mais David reste donc une option plausible au PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Sauf que la concurrence s’annonce acharnée pour l’attaquant canadien du LOSC.

David va affoler l’été 2022 !

Le journaliste Fabrizio Romano annonce via son compte Twitter que Jonathan David sera l’une des grandes attractions du mercato estival 2022, et Arsenal serait déjà positionné sur l’attaquant du LOSC. La course s’annonce particulièrement longue et disputée pour rafler la mise avec l’international canadien, d’autant que nous vous révélions qu’en plus du PSG, l’Inter Milan et Newcastle sont également positionnés. Leonardo est prévenu.