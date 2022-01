Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paulo Dybala vend la mèche pour son avenir !

Publié le 18 janvier 2022 à 23h45 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus et suivi par plusieurs clubs dont le PSG, Paulo Dybala semble avoir les idées claires concernant la suite de sa carrière.

Depuis le 1er janvier dernier le départ de Kylian Mbappé est une réalité et au sein du Paris Saint-Germain on semble déjà s’y préparer. Dès aout dernier, nous vous parlions sur le10sport.com d’un intérêt prononcé pour Erling Haaland et Robert Lewandowski, deux joueurs qui pourrait quitter leurs clubs respectifs. D’autres pistes ont également été évoquées et tout récemment Leonardo semble avoir été attiré par la situation de Paulo Dybala, capitaine de la Juventus dont le contrat se termine en juin prochain. Une prolongation semblait acquise, mais les médias italiens ont récemment parlé de tensions entre les deux parties.

Dybala voudrait continuer à la Juventus