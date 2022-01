Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’entourage de Dembélé donne le ton pour la suite !

Publié le 19 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors que son agent a sèchement répondu à la pression médiatique mise par le FC Barcelone, certains proches d’Ousmane Dembélé ont tenu à calmer le jeu en soulignant entre autres l’attachement que le Français a pour le club culé.

« C’est un coup de pression qui ne fonctionne pas avec les gens comme nous. Peut-être que ça peut fonctionner avec des agents qui font du copinage avec le FC Barcelone. Ce n’est pas mon cas, je suis là pour défendre les intérêts de mon joueur » . Voici une partie du gros et long message divulgué par Moussa Sissoko mardi pour RMC Sport. L’agent d’Ousmane Dembélé est sorti du silence afin de répondre au coup de pression mis par le président Joan Laporta et à l’ensemble de la direction sportive du FC Barcelone. Pour rappel, le contrat de Dembélé arrivera à expiration en juin prochain et un départ en tant qu’agent libre semble être bien d’actualité. Mais rien ne serait acté pour le moment.

« Dembélé est heureux ici. Il n’a signé aucun pré-accord avec aucun club »