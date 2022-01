Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo au téléphone avec l’agent de Dembélé ? La réponse !

Publié le 27 janvier 2022 à 9h45 par G.d.S.S.

Malgré tout le buzz provoqué par une photo de l’agent d’Ousmane Dembélé supposé recevoir un appel de Leonardo, il pourrait en réalité s’agir d’une mise en scène afin de relancer la rumeur PSG pour l’attaquant du FC Barcelone.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé fait l’objet de nombreuses spéculations quant à son avenir. Et un nouvel épisode, dévoilé mercredi par la presse espagnole, est venu totalement relancer le feuilleton : un cliché de son agent, Moussa Sissoko, a été dévoilé et l’y voit à la sortie de l’aéroport recevant un coup de fil de… Leonardo ! Suffisant pour relancer la rumeur PSG pour Ousmane Dembélé, invité par le Barça à se trouver un point de chute dès cet hiver. Mais il pourrait en réalité s’agir d’une mise en scène.

« Sissoko et Leonardo ne se parlent pas »