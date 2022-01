Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Jorge Sampaoli sur son arrivée à l’OM !

Publié le 29 janvier 2022 à 0h15 par T.M.

Après quasiment un an passé à l’OM, Jorge Sampaoli est revenu sur les coulisses de son arrivée au sein de la cité phocéen.

Les choses ont bien changé à l’OM. Alors que tout semble aller pour le mieux aujourd’hui au sein du club phocéen, il y a un an, c’était la crise. Un énorme tremblement de terre était notamment intervenu à la clôture du dernier mercato hivernal quand André Villas-Boas avait remis sa démission suite à l’arrivée d’Olivier Ntcham. Les choses se sont ensuite envenimées, obligeant Frank McCourt a opéré de grands changements. Ainsi, l’OM a connu un grand tournant il y a un an quasiment avec la nomination de Pablo Longoria à la place de Jacques-Henri Eyraud en tant que président et également l’arrivée de Jorge Sampaoli comme entraîneur.

« J’ai trouvé que c’était un projet intéressant de venir en France »