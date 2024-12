Mercato : Un entraîneur envoie sa candidature à l’ASSE !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Battu sèchement par Rennes samedi dernier (0-5), Olivier Dall'Oglio se retrouve, de nouveau, fragilisé. Les prochaines semaines risquent d'être décisives pour le technicien stéphanois, plus que jamais menacé. Dans le même temps, Patrice Garande, qui revient d'une profonde dépression, a pris la parole pour lancer un appel du pied à l'ASSE.

Décidément, rien ne sera pardonné à Olivier Dall’Oglio. Alors que l’entraîneur de l’ASSE s’était donné un petit peu d’oxygène en battant Montpellier le 23 novembre dernier, il est retombé de son piédestal en s’inclinant lourdement sur la pelouse de Rennes (5-0). Selon les informations de L’Equipe, le technicien ne jouera pas sa peau face à l’OM dimanche prochain, mais une réflexion a été entamée en interne au sujet de l’avenir de Dall’Oglio.

Garande prêt à reprendre le flambeau ?

La direction de l’ASSE attend plus de son entraîneur. Et si la mauvaise passe se poursuit, le club n’hésitera pas à appuyer sur la touche « Eject ». C’est dans ce contexte que Patrice Garande, ancien coach de Dijon ou encore de Caen, a pris la parole pour ouvrir la porte à un retour. « Si un club me demandait de venir entraîner, je n’irais pas sauf peut-être Saint-Étienne, Auxerre et Caen » a confié l’ancien joueur stéphanois.

Garande revient de loin

Au cours d’un entretien à Eurosport, Garande a révélé qu’il était prêt à replonger après une violente dépression. « Après avoir décidé de quitter Dijon, j’ai fait une dépression. C’était une souffrance terrible, je n’avais jamais ressenti ça. Je n’étais vraiment pas bien parce que j’avais un manque. Un manque de la compét’, du football, des joueurs, du vestiaire. Ce manque était physique. Cela a duré six mois jusqu’au moment où je n’avais plus ces manques. Aujourd’hui, je peux dire que je suis guéri » a-t-il déclaré. Evoquée il y a quelques semaines, la piste Wilfried Nancy (Columbus Crews) semble avoir été mise de côté.