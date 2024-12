Mercato - PSG : Mbappé condamné à cause d’un gros clash ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s'il a dernièrement indiqué qu'il serait bien resté à vie au PSG si la proposition du Real Madrid ne s'était pas présentée à lui, Kylian Mbappé semblait malgré tout condamné au départ vu son clash avec Nasser Al-Khelaïfi la saison passée. C'est en tout cas ce qu'explique Daniel Riolo à ce sujet.

Dans un entretien accordé à beINSPORTS, Kylian Mbappé a expliqué qu'il aurait pu rester à vie au PSG si le Real Madrid n'avait pas fait part de son intérêt : « J’ai fait sept ans au PSG, ça a été un honneur. Je pense que peut-être je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le PSG. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG », a expliqué Mbappé.

« Ça devait se finir comme ça »

Mais de son côté, Daniel Riolo explique que le divorce entre le PSG et Mbappé était inéluctable : « C'est vrai ça, mais après, vu ce qui s'est passé la dernière année entre le président et lui, forcément, ça devait se finir comme ça », a-t-il expliqué jeudi soir dans l'After Foot sur RMC Sport.

Une référence au clash...

En effet, la saison passée, les relations se sont considérablement durcies au sein du PSG entre le président Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé. Un point de non-retour selon Riolo, qui estime donc que Mbappé était forcément condamné pour le PSG malgré son attachement au club.