Le PSG est passé à l'action pour son prochain transfert

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Milan Skriniar est poussé vers la sortie par sa direction. En effet, le club de la capitale voudrait se séparer de son défenseur central slovaque dès le mois de janvier. D'ailleurs, la direction du PSG discuterait actuellement d'un prêt de Milan Skriniar avec Galatasaray.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec l'Inter, Milan Skriniar s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Après une première saison en demi-teinte à Paris, le défenseur central de 29 ans ne fait plus partie des plans de Luis Enrique.

Le PSG négocie avec Galatasaray pour Skriniar

Depuis le début de la saison, Milan Skriniar peine à emmagasiner du temps de jeu au PSG. D'ailleurs, l'international slovaque n'est plus convoqué par Luis Enrique depuis quelques matchs. Devenu indésirable au PSG, Milan Skriniar pourrait prendre le large dès le mois de janvier. D'autant que la direction du club rouge et bleu aurait déjà lancé les hostilités pour boucler son départ.

PSG : Skriniar va être prêté à Galatasaray ?

Selon les informations de Sky Allemagne, divulguées par Florian Plettenberg sur son compte X, Milan Skriniar serait l'un des principales cibles de Galatasaray, qui voudrait renforcer sa défense centrale. Conscient de la situation, le PSG aurait déjà lancé les pourparlers avec le club turc. En effet, les hautes sphères parisiennes auraient des discussions concrètes avec celles de Galatasaray actuellement, et ce, pour finaliser le transfert de Milan Skriniar au mois de janvier. Plus précisément, les deux clubs échangeraient pour boucler un prêt du joueur de 29 ans. Reste à savoir si un accord sera trouvé entre le PSG et Galatasaray pour l'opération Skriniar.

PSG : Kolo Muani également sur le départ ?

En plus de Milan Skriniar, Randal Kolo Muani pourrait également quitter le PSG au mois de janvier. A l'instar du Slovaque, le Français n'arrive pas à s'attirer les bonnes grâces de Luis Enrique. Malgré la blessure de Gonçalo Ramos dès la première journée de Ligue 1, Randal Kolo Muani était en cruel manque de temps de jeu. Et depuis le grand retour du Portugais, le numéro 23 du PSG ne figure même plus sur les feuilles de match de Luis Enrique. Affaire à suivre...