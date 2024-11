L’OM a tranché pour le Ballon d'Or

Arnaud De Kanel

Après avoir rejoint le banc de l’équipe réserve de l'OM en novembre 2023, suite à un rôle de conseiller auprès du président, Jean-Pierre Papin a menacé de quitter le club phocéen si sa situation ne s'améliorait pas. Dans un souci de préserver l’harmonie interne du club, Pablo Longoria a pris une décision ferme pour mettre fin aux frictions entre l'ancien Ballon d'Or et Ali Zarrak afin de rétablir la sérénité.

Figure emblématique de l'OM, Jean-Pierre Papin continue de jouer un rôle majeur au sein du club. Revenu dans la Cité Phocéenne en 2022 en tant que conseiller auprès du président, le Ballon d’Or 1991 a franchi une nouvelle étape en prenant les commandes de l’équipe réserve en novembre 2023. Cependant, ce retour en force a pris une tournure inattendue vendredi dernier : Papin a exprimé un profond malaise quant à sa relation avec Ali Zarrak, responsable du groupe Pro 2 et proche collaborateur de Mehdi Benatia. Face à l'ultimatum posé par Papin, Longoria a tranché.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«Ça ne peut plus durer»

« Moi j’ai un problème avec une certaine personne (Ali Zarrak). Je ne m’en cache pas. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes remplaçants. A un moment, ça clashe. Tout est cloisonné. La Pro 1 ne peut pas venir en Pro 2 sans passer par cette personne, et moi je ne peux pas aller voir la Pro 1 sans passer par lui. Excusez-moi, mais je ne dois avoir besoin de personne pour aller voir un entraîneur. (...) Ça ne peut plus durer », avait déclaré Jean-Pierre Papin. Lundi, Pablo Longoria a pris une grande décision à propos de l'ancien Ballon d'Or.

Papin reste !

Selon les récentes informations de La Provence, Pablo Longoria aurait pris une décision sans tergiverser. Jean-Pierre Papin conserve son rôle de coach de l’équipe réserve de l'OM, tandis qu'Ali Zarrak voit ses responsabilités modifiées. Désormais, il se concentrera sur trois missions spécifiques : analyser les structures des équipes réserves au sein des grands clubs européens, renforcer le secteur du recrutement, et coordonner les opérations liées au mercato. L'affaire est réglée.