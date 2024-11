De Zerbi devient «fou» à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En bonne forme depuis le début de la saison, l'OM a connu une nouvelle rechute vendredi soir au Vélodrome en s'inclinant lourdement face à l'AJ Auxerre. Les Marseillais n'arrivent pas à briller à domicile, à tel point que le seul match remporté au Vélodrome était celui contre Nice. Une tendance qui commence à agacer Roberto De Zerbi, qui a du mal à cacher sa frustration.

Largement dominés par Auxerre en ouverture de la 11ème journée, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas réussi à contenter leurs supporters, un crève-cœur quand on sait la ferveur qui règne à Marseille concernant l'OM. De quoi faire sortir Roberto De Zerbi de ses gonds, qui a même lâché une déclaration surprenante sur un éventuel départ. L'Italien devra réussir à trouver une solution rapidement.

De Zerbi sous pression ?

Assez décevant depuis le début de la saison à domicile, l'OM semble afficher un visage différent par rapport aux autres matches. Roberto De Zerbi montre quelques limites et forcément, c'est un peu difficile à vivre. « Il ne donne aucun plaisir au public à domicile et ça le rend fou » lâche un cadre de l'OM pour La Provence.

L'OM en plein doute

Avec cette paralysie qui se traduit en défaite à domicile, l'OM perd du terrain par rapport au PSG et certaines équipes pourraient encore lui passer devant, comme c'est le cas de l'AS Monaco. Les Marseillais affichaient pourtant de belles ambitions cette saison et on se disait qu'il était possible de concurrencer sérieusement les Parisiens. Roberto De Zerbi devra répondre présent lors du prochain match au Vélodrome, le 1er décembre face à Monaco.