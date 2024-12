Paris FC : Une star arrive, c’est imminent !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 11 janvier 2025 marquera une date symbolique pour le Paris FC, avec la visite de Jürgen Klopp, le directeur mondial du football chez Red Bull, groupe récemment entré dans le capital du club avec la famille Arnault. Bien que brève, sa présence lors de la réception d'Amiens au Stade Charléty symbolisera le début d'une nouvelle dynamique pour le PFC.

Avec son rachat par la famille Arnault, de nombreux changements se préparent à moyen terme du côté du Paris FC. La troisième fortune mondiale ne sera pas seule dans ce nouveau projet puisqu’elle est accompagnée du groupe Red Bull, qui a mis la main sur 10,6 % du club tandis que les Arnault sont entrés dans le capital à hauteur de 52,4% par le biais de leur holding Agache Sport. Devenu récemment directeur mondial du football chez Red Bull, Jürgen Klopp aura ainsi à rôle à jouer du côté du PFC.

Klopp attendu à Paris en janvier

Et on verra l’Allemand rapidement du côté du Stade Charlety puisque L’Equipe révèle que sa présence est attendue le 11 janvier 2025, à l’occasion de la réception d’Amiens par le Paris FC. Une visite éclaire puisque Jürgen Klopp ne devrait pas avoir l’occasion d’aller à la rencontre des équipes du club et de découvrir les installations cette fois-ci.

« Il est très excité à la perspective de travailler sur le projet »

À l’occasion de la conférence de presse organisée à la fin du mois de novembre pour présenter le projet, Antoine Arnault, nouvel homme fort du PFC, avait indiqué que l’ancien entraîneur de Liverpool était très motivé à l’idée de travailler dans la capitale. « J’ai déjà rencontré et discuté avec Jürgen Klopp. Il est très excité à la perspective de travailler sur le projet et avec les équipes », confiait-il.