Vente Paris FC : La famille Arnault a rempli toutes ces conditions !

Ça a été officialisé il y a quelques jours maintenant, la famille Arnault a racheté le Paris FC, s'associant pour cela au groupe Red Bull. Cela faisait d'ailleurs maintenant un moment que Pierre Ferracci cherchait un repreneur pour le club parisien. Mais voilà qu'il avait quelques conditions pour valider la vente du PFC.

Les Arnault n'avaient pas encore un pied dans le monde du football, c'est désormais chose faite. En effet, Antoine Arnault, fils de Bernard Arnault, a racheté le Paris FC en compagnie notamment du groupe Red Bull. Une vente du PFC qui a bien évidemment fait énormément parler et voilà que Pierre Ferracci, actuel président du club parisien, a fait quelques révélations sur les coulisses.

« Une démarche territoriale »

C'est pour Le Télégramme que Pierre Ferracci s'est exprimé sur cette vente du Paris FC. Il a notamment fait savoir les conditions qu'il cherchait pour le nouveau repreneur : « J'envisageais de vendre depuis longtemps déjà. J'ai d’abord repoussé plusieurs propositions hors de nos frontières car je me positionnais dans une démarche territoriale au moment où deux tiers de nos clubs sont contrôlés par des étrangers ».

« Ce n'était pas évident »

« Je ne souhaitais si fonds d'investissements ni actionnaire déjà propriétaires d'autres équipes et l'acheteur devait donc être français, voire européen. On a fini par trouver et ce n'était pas évident ! », a ensuite expliqué Pierre Ferracci.