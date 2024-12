Révolution au Paris FC, un joueur annonce la couleur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG reste jusqu’ici l’unique grand club de Paris, une anomalie en comparaison aux autres grandes capitales européennes, le PFC pourrait venir lui faire de l’ombre à l’avenir suite à son rachat par la famille Arnault. Une grande nouvelle pour le pensionnaire de Ligue 2. Arrivé l’été dernier, Jean-Philippe Krasso a réagi à ce changement de propriétaire.

C’est un changement majeur pour le Paris FC et le football français. Évoqué depuis plusieurs semaines, le rachat de l’autre club de la capitale par la famille Arnault, troisième fortune mondiale, a été officialisé. Dans un entretien accordé à So Foot, Jean-Philippe Krasso assure que le vestiaire parisien a accueilli cette nouvelle « très tranquillement ».

Le PSG avec le Paris FC, la très mauvaise idée https://t.co/ZSYRUV3iKL pic.twitter.com/JPOtUmiU2S — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

« Cela ne change pas l’objectif initial : accéder à la Ligue 1 »

« Même si c’est forcément une bonne chose, cela ne change pas l’objectif initial : accéder à la Ligue 1, explique l’attaquant du PFC. En soi, rien n’a spécialement bougé pour l’instant. Mais on sait que forcément, après, ça ramène aussi plus de craintes des équipes adverses, plus d’attentes. Cela peut mettre une certaine pression sur le club, mais pas sur nous, car nous sommes déjà focalisés sur la montée. »

« Selon moi, 90 à 95% de ce qui compte se jouent sur le terrain »

« Si ces nouveaux investisseurs améliorent notre quotidien, ces petits détails peuvent faire la différence. Cela peut aider, mais, selon moi, 90 à 95% de ce qui compte se jouent sur le terrain. Donc c’est à nous, les joueurs, d’aller au bout de notre objectif, peu importe qui est aux commandes », estime Krasso.